- Jest pozytywny ruch, mamy nadzieję na pozytywny wynik w przyszłym tygodniu - stwierdził Wołodymyr Zełenski odnosząc się do kwestii organizacji spotkania z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy potwierdził, że jego współpracownik rozmawiał z doradcą prezydenta USA Mikem Waltzem o możliwej wizycie.

W tradycyjnej, wieczornej odezwie do Ukraińców, Wołodymyr Zełenski odniósł się m.in. do informacji o rozmowach na linii Kijów - Waszyngton. W środę szef biura prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak odbył rozmowę z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA, w trakcie której dyskutowano na temat "dalszych kroków na drodze do sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Zełenski podkreślił, że rozmowy mają na celu przygotowanie kolejnych spotkań z Donaldem Trumpem.

- Każdy widzi, jak szybko rozwijają się wydarzenia dyplomatyczne. Dzisiaj nasze zespoły z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych rozpoczęły prace nad spotkaniem (...) Jest pozytywny ruch, mamy nadzieję na pozytywny wynik w przyszłym tygodniu - stwierdził.

Ukraiński prezydent wspomniał także o przygotowaniach do szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się w czwartek w Brukseli. W trakcie spotkania unijni przywódcy dyskutować będą m.in. o planie dozbrajania Europy i gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Wojna w Ukrainie. Prezydent Zełenski o sytuacji w obwodzie kurskim

W dalszej części wypowiedzi Wołodymyr Zełenski raportował sytuację frontową. Prezydent Ukrainy przekazał, że spotkał się z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Ołeksandrem Syrskim, który przedstawił mu szczegóły operacji kurskiej.

- Brygady mają zapewnione wszystko czego potrzebuję. Dziękuję naszym żołnierzom. Odporność armii to pewność całego narodu i, oczywiście, pewność w działaniach naszej dyplomacji - mówił.

Odnosząc się do decyzji Białego Domu dotyczącej wstrzymania dostaw sprzętu wojskowego, Zełenski podkreślił, że obecnie przygotowywane są umowy "w celu zwiększenia ukraińskiej produkcji broni".

- Przede wszystkim są to drony dla naszego frontu - przekonywał.