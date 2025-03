Napastnik z Rabki-Zdroju aresztowany. Miał napaść na 13-latkę

20-latek podejrzany o napad i próbę gwałtu na 13-letniej dziewczynce w Rabce-Zdroju został we wtorek zatrzymany zgodnie z decyzją Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – poinformowała podkom. Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji.

- Zgodnie z poleceniem sądu mężczyzna jest transportowany do Zakładu Karnego w Wadowicach, gdzie będzie tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy – przekazała podkom. Cisło.

Rabka-Zdrój. Podejrzany o napaść na 13-latkę aresztowany

Policja zatrzymała podejrzanego we wtorek rano w miejscu jego zamieszkania. Wcześniej mieszkał w Rabce-Zdroju, ale po zdarzeniu zmienił adres, o czym policja była poinformowana. W nowym miejscu zamieszkania mężczyzna pozostawał pod dozorem policyjnym.

Do zdarzenia doszło 12 lutego na ścieżce przez lasek w centrum Rabki-Zdroju. Według śledczych 20-latek zaatakował tam dziewczynkę idącą do szkoły - przewrócił ją, bił i przyduszał, próbując doprowadzić do obcowania płciowego.

Pokrzywdzona broniła się, krzyczała i wzywała pomocy, co spłoszyło napastnika. Została przewieziona do szpitala w Nowym Targu, gdzie stwierdzono powierzchowne obrażenia niewymagające hospitalizacji.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uwzględnił w poniedziałek odwołanie prokuratury i zdecydował o aresztowaniu 20-latka, uchylając wcześniejsze postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Targu w zakresie poręczenia majątkowego. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania gwałtu, za co grozi mu od pięciu lat więzienia do dożywocia. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.

ps/ sgo / PAP