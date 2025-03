- Jeśli nie chcesz wziąć ślubu, rozwiążemy twoją umowę o pracę - napisała chińska firma chemiczna do swoich pracowników. To odpowiedź na problemy demograficzne w państwie środka, które pogłębiają się z roku na rok. Pracownicy mają czas na zmianę statusu cywilnego do 30 września.