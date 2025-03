Samochód wjechał w tłum w Niemczech

Samochód wjechał w tłum pieszych w niemieckim mieście Mannheim - przekazuje w sieci lokalna policja. Jak przekazuje agencja Reuters, do zdarzenia miało dość w poniedziałek podczas publicznego zgromadzenia związanego z karnawałem.

Świadkowie wskazują, iż samochodem, który brał udział w zdarzeniu był czarny SUV. Na miejscu pracują policja i służby ratunkowe.

Służby ostrzegają mieszkańców by unikali centrum miasta. "W centrum Mannheim, w rejonie Wasserturm/Plankenkopf, trwa operacja policyjna" - podała lokalna policja. Wysłane zostały także specjalne wiadomości SMS, które ostrzegają przez możliwym zagrożeniem.

Mannheim. Auto wjechało w tłum ludzi

Jak informuje agencja Reuters zatrzymano jednego podejrzanego. Policja nie może jednak wykluczyć, że sprawców jest więcej. Rzecznik prasowy policji przekazał, że w wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Kilka kolejnych osób zostało poszkodowanych.

Wszystkie drogi i mosty wychodzące z miasta są kontrolowane przez uzbrojonych policjantów.

To drugie zdarzenie w ostatnim czasie w Niemczech, w którym auto wjeżdża w tłum ludzi. 13 lutego do podobnego zdarzenia doszło w Monachium. Wówczas wydarzyło się to przed konferencją na temat bezpieczeństwa.

