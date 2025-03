- Będziemy inwestować najwięcej jak to możliwe. Nie może być żadnych ograniczeń w rozwoju sztucznej inteligencji - zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni tłumaczył z kolei, że AI "może rekomendować wojskowym pewne warianty decyzji". - Wiadomo, że Polacy należą do najlepszych na świecie. Przecieramy pewne szlaki - podkreślał gen. Karol Molenda.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk uczestniczyli w odprawie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Jak zapowiedział szef MON jednym z elementów strategii rozwoju sztucznej inteligencji w siłach obronnych jest stworzenie Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji. Powstaje ono w ramach Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni pod kierownictwem gen. dyw. Karola Molendy.

- Polska znajduje się w czołowej trójce najbardziej rozwiniętych jednostek w tym zakresie - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Sztuczna inteligencja w wojsku. Kosiniak-Kamysz zapowiada nowy projekt

- Żeby chronić Polskę trzeba inwestować w różnych obszarach. Ochrona informacji, analiza informacji, maksymalne wykorzystanie cyberprzestrzeni. To także nasze priorytety. Robi to skutecznie Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni - mówił szef MON.

Jak stwierdził, inwestycja w rozwój Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni to "priorytet rządu".

- Dziś rozwijamy nasze zdolności w kwestii sztucznej inteligencji. W Wojsku Polskim powstaje Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji. Polska jest w trójce najbardziej rozwiniętych jednostek w tym obszarze. Jesteśmy na podium w tych działaniach. Chcemy o krok wyprzedzić naszych adwersarzy i być liderem w NATO - oznajmił Kosniak-Kamysz.

- Będziemy w inwestować najwięcej jak to jest możliwe. Nie może być żadnych ograniczeń w rozwoju sztucznej inteligencji - zapowiedział wicepremier.

Kosiniak-Kamysz wskazywał, że "żeby dobrze chronić Polskę, trzeba inwestować w bezpieczeństwo na różnych poziomach". - Najlepsze samoloty, czołgi, systemy obrony powietrznej. Najlepiej wyszkoleni żołnierze - doświadczeni, dobrze zarządzani. I coś, co jest nieodzowne, a może tak naprawdę powinno być zawsze na pierwszym miejscu - ochrona informacji, analiza tej informacji, implementacja, czyli wdrożenie. To wszystko wiąże się z wykorzystaniem przestrzeni cyfrowej - podkreślał.

Cyberataki na polskie wojsko. "Statystycznie co dwie godziny"

Zdaniem wiceszefa MON Cezarego Tomczyka Polska ma "jedne z najnowocześniejszych" wojsk zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

- Sztuczna inteligencja to przyszłość. Musimy być w tej awangardzie jeżeli chodzi o AI i implementację tych rozwiązań na rzecz armii - mówił wiceminister.

Tomczyk podkreślał, że rocznie dochodzi do średnio pięciu tysięcy ataków na sieci wojskowe w Polsce, czyli mają one miejsce "statystycznie co dwie godziny". - To właśnie polscy żołnierze bronią nas przed tym - przed ujawnieniem wrażliwych informacji i skompromitowaniem naszych sieci wojskowych. To jest dzisiaj kluczowe zadanie - mówił wiceszef MON.

- Gdy mówimy o firmach zajmujących się sztuczną inteligencją w Polsce i na świecie, w niemal każdej z nich wśród czołowych programistów można znaleźć przedstawicieli naszego kraju - Polki i Polaków, którzy zdobywali wykształcenie w Polsce. Chcemy, aby mogli rozwijać swoje zdolności tutaj i przyczyniać się do budowy nowoczesnych technologii w naszym kraju - wskazywał.

Generał: Sztuczna inteligencja może rekomendować pewne warianty decyzji

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dyw. Karol Molenda mówił z kolei, że "cisi bohaterowie 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu monitorują systemy i odpierają ataki w systemach teleinformatycznych".

- W tej chwili mówimy o kolejnym kamieniu milowym naszych kompetencji, czyli budowaniu zdolności do implementacji sztucznej inteligencji w rozwiązaniach resortu obrony narodowej - wskazywał wojskowy.

Według niego "przestrzeń do zagospodarowania sztucznej w systemach wojskowych jest ogromna". - Od rozpoznania poprzez dowodzenie do rażenia przeciwnika - wymieniał gen. dyw. Karol Molenda. Jak mówił, "sztuczna inteligencja może rekomendować pewne warianty decyzji, rozkazów dla dowódcy i definiować prawdopodobieństwo realizacji celu".

- Rozpoznania pozycji przeciwnika i scenariuszy jego ewentualnego działania to kolejny element, który chcemy zagospodarować - wskazywał generał. Tłumaczył, że algorytmy sztucznej inteligencji mogłyby znaleźć się w systemach dronowych i "podejmować lub rekomendować decyzje".

Dowódca zaznaczył, że wojsko chce także "wykorzystać polski potencjał naukowy". - Wiadomo, że Polacy należą do najlepszych na świecie. Przecieramy pewne szlaki - podkreślił

- Przed nami przed nami ogrom wyzwań, ale jestem przekonany, że przy wsparciu i innowacyjnym podejściu zbudujemy centrum, które będzie nie tylko przeskoczy wyzwania, ale będzie wzorem jak implementować sztuczną inteligencję, także w rozwiązaniach międzynarodowych - zaznaczył generał.