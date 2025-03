Według CBOS, luty 2025 roku przyniósł wzrost notowań rządu, widoczny zarówno we wzrastającym odsetku jego zwolenników jak i we wzroście pozytywnych ocen wyników jego prac.

Ocena rządu Donalda Tuska. CBOS: Przeważają opinie negatywne

Jak podkreśla pracownia, stanowi to odwrócenie trendu obserwowanego w styczniowym badaniu. Równocześnie, nieznacznie wzrosło poparcie dla premiera Donalda Tuska oraz liczba osób popierających aktualną politykę gospodarczą rządu. "Nie zmieniło to jednak ogólnego układu ocen - we wszystkich wymiarach przeważają opinie negatywne" - czytamy.

Obecnie rząd premiera Tuska popiera 36 proc. badanych, co stanowi wzrost o 5 pkt proc. względem styczniowego badania. Jednocześnie z 43 proc. do 39 proc. spadł odsetek przeciwników rządu. 21 proc. badanych ma obojętny stosunek do rządu (spadek o 2 pkt proc.). 3 proc. nie miało zdania.

Jak wskazuje CBOS, czynnikami najsilniej różnicującymi poparcie dla rządu są poglądy polityczne, w tym poparcie dla poszczególnych partii politycznych.

Do zwolenników rządu zalicza się zdecydowana większość elektoratu Koalicji Obywatelskiej (91 proc.). Poza wyborcami KO, rząd premiera Tusk cieszy się największym poparciem wśród elektoratu Lewicy (55 proc. badanych) i Trzeciej Drogi (50 proc. badanych).

Największymi przeciwnikami obecnego gabinetu są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (89 proc. badanych) oraz Konfederacji (82 proc. badanych).

Tusk jako premier. Ponad połowa respondentów niezadowolonych

W lutym poprawiły się notowania premiera Donalda Tuska, choć w mniejszym stopniu, niż notowania całego rządu. Obecnie 37 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.) jest zadowolonych z faktu sprawowania funkcji szefa rządu przez Tuska.

51 proc. badanych, spadek o 1 pkt proc. - jest z tego faktu niezadowolona. 12 proc. nie ma zdania.

Dobre zdanie o rezultatach prac rządu Donalda Tuska od początku jego działalności ma 36 proc. badanych, co stanowi wzrost o 4 pkt proc. względem styczniowego badania CBOS.

49 proc. badanych negatywnie ocenia jego działalność (spadek o 6 pkt proc.). 15 proc. osób nie ma określonej opinii na temat pracy rządu (wzrost o 2 pkt proc.).

Według 52 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc. względem stycznia) polityka obecnego rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju.

Jednocześnie, do 37 proc. wzrosła liczba badanych pozytywnie oceniających perspektywy gospodarcze, co stanowi wzrost o 4 pkt proc. 11 proc. nie miało zdania.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 6 do 16 lutego 2025 roku na próbie liczącej 965 osób (w tym: 61 proc. metodą CAPI, 20,5 proc. – CATI i 18,4 proc. – CAWI).