Donald Trump dopiero co rozpoczął drugą kadencję jako prezydent USA, a już myśli o trzeciej. O tak sensacyjnym scenariuszu donosi coraz więcej mediów, nie tylko za oceanem. Co prawda, amerykańska konstytucja nie pozwala na sprawowanie urzędu więcej niż dwa razy. Amerykański przywódca i jego zwolennicy zdają się jednak nie przywiązywać do tego zbyt wielkiej wagi.