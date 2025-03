Co najmniej 37 osób zginęło, a 41 zostało rannych w wypadku dwóch autobusów w departamencie Potosi w Boliwii. Jeden z kierowców zjechał ze na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z innym pojazdem. Policja przekazała, że mężczyzna prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło w sobotni poranek między miastami Uyuni i Colchani w departamencie Potosi w Boliwii. Kierowca autobusu przekroczył prędkość i stracił panowanie nad kierownicą. Zjechał na przeciwległy pas, a następnie zderzył się z drugim autobusem.

Boliwia. Tragiczny wypadek. Sprawca mógł być pod wpływem alkoholu

- Jak dotąd potwierdzono 37 ofiar - powiedział agencji AFP przedstawiciel policji Wilson Flores.

Wśród ofiar jest siedmioro nieletnich i sześciu cudzoziemców - pięciu Peruwiańczyków i jedna Niemka. 41 osób zostało rannych i przewiezionych do lokalnych szpitali.

Prokurator Potosi Gonzalo Aparicio powiedział państwowej agencji informacyjnej ABI, że kierowca, który doprowadził do wypadku był pod wpływem alkoholu. Dokładnych wyników badania nie podano. Służby sprawdziły to ponieważ po wejściu do jego kabiny "była wyczuwalna woń alkoholu"

Jeden z autobusów zmierzał do miasta Oruro, gdzie właśnie odbywa się jeden z największych karnawałów Ameryki Łacińskiej.

Niebezpieczne drogi Boliwii. Kolejny poważny wypadek

Do zdarzenia doszło niecałe dwa tygodnie po tragicznym wypadku w okolicach miasta Yocalla także w departamencie Potosi. Autobus, jadący z miasta Potosi do Oruro wypadł z trasy i spadł do 800-metrowego wąwozu.

31 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Wszystkie poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Wśród nich było czworo dzieci.

Policjant z lokalnej jednostki - Victor Benavides przekazał, że kierowca najprawdopodobniej przekroczył dopuszczalną prędkość i stracił panowanie nad kierownicą. Trasa, którą pokonywał była kręta i prowadziła nad wąwozem.



Kręte górskie drogi Boliwii są niezwykle niebezpieczne, a wiele z nich nie jest odpowiednio zabezpieczonych. Według danych rządowych, w wypadkach drogowych ginie średnio 1400 osób rocznie.

