CBOS w wynikach badania opublikowanych ostatniego dnia lutego odnotował zmianę na pozycji lidera rankingu zaufania społecznego, jaka zaszła w tym miesiącu. Spośród wskazanych osób ankietowani wybierali tę, która swoim zachowaniem, wypowiedziami i celami wzbudza w nich zaufanie.

Do tej pory największym zaufaniem cieszył się Andrzej Duda, jednak teraz lepszy okazał się Rafał Trzaskowski. Obecnego włodarza Warszawy wskazało 46 proc. badania, a to oznacza to wzrost o 4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego takiego sondażu.

Na drugim miejscu uplasował się lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia z wynikiem 45 proc. Tym samym zaliczył wzrost zaufania o 1 pkt. proc. Obecny prezydent RP znalazł się na miejscu trzecim i cieszy się zaufaniem 41 proc. badanych, czyli o 5 pkt. proc. mniej niż dotychczas.

Badanie CBOS. Dotychczasowy lider zaufania spadł w rankingu

Jednak gdyby ocenić oddane na Andrzeja Dudę głosy oznaczające brak zaufania - "nieufność" - to okazuje się, że zajmuje on piąte miejsce w rankingu. Takim samym zaufaniem cieszą się bowiem Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski, jednak mniej respondentów jest w stosunku do nich nieufnych. "Nieufność" wobec szefa MON wyraziło 29 proc., a w stosunku do szefa MSZ - 32 proc.

Na kolejnych miejscach uplasowali się Donald Tusk (39 proc.), Adam Bodnar (36 proc.) i Krzysztof Bosak (również 36 proc.).

Wśród wszystkich polityków wskazanych do wyboru przez CBOS znaleźli się: Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Andrzej Duda, Donald Tusk, Adam Bodnar, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Barbara Nowacka, Mateusz Morawiecki, Małgorzata Kidawa-Błońska, Jarosław Kaczyński, Włodzimierz Czarzasty, Mariusz Błaszczak, Karol Nawrocki, Magdalena Biejat, Andrzej Domański, Krzysztof Gawkowski, Adrian Zandberg (politycy zostali wypisani w kolejności od tych cieszących się największym zaufaniem - red.).



Badanie przeprowadzono w dniach 6-16 lutego 2025 r. metodą CAPI, CATI, CAWI. Udział w nim wzięło 965 respondentów.