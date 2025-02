Wyraźne sygnały o wielkiej zmianie napływają z Watykanu. To nie tylko lekarskie komunikaty dotyczące Franciszka, gdzie - według prof. Arkadiusza Stępnia - nie odnajdziemy pozytywnych prognoz. Papież zwołał też zgromadzenie kardynałów, a właśnie podczas takiego konsystorza abdykację ogłosił Benedykt XVI. - Mamy do czynienia z absolutną końcówką pontyfikatu - mówił watykanista w Polsat News.

W czwartek dowiedzieliśmy się, że Franciszek zwołał konsystorz, czyli zgromadzenie doradcze około 150 kardynałów. W obliczu choroby papieża, który od dwóch tygodni leczony jest w rzymskiej klinice Gemelli, wywołała wiele spekulacji. To właśnie podczas konsystorza Benedykt XVI nieoczekiwanie ogłosił w 2013 roku swoją abdykację.

Według watykanisty prof. Arkadiusza Stępnia wyraźnie sygnały o nadchodzącej zmianie docierają ze Stolicy Apostolskiej. Publikowane codziennie lekarskie biuletyny dotyczące Franciszka nazwał "bardzo eufemistycznymi". - Nie stawiają prognozy pozytywnej - dodał na antenie Polsat News.

Papież Franciszek abdykuje? Odpowiedni dokument złożył lata temu

Ekspert wspomniał również o komunikatach biura prasowego Watykanu oraz zwołaniu konsystorza. - To są trzy indykatory, które wskazują jednoznacznie, że mamy do czynienia z absolutną końcówką pontyfikatu - tłumaczył, dodając, iż dojdzie do niej "na drodze zgonu papieża albo na drodze jego abdykacji".

Według profesora możemy się spodziewać decyzji Franciszka o rezygnacji, ponieważ odpowiedni dokument został złożony niecałe 12 lat temu, gdy obecna głowa Kościoła katolickiego rozpoczęła swoje urzędowanie. Jak przypomniał, watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin przed dwoma dniami pojawił się u papieża w szpitalu. - Łączył bym tę wizytę z decyzją o zwołaniu konsystorza - stwierdził.

Papież zwołał konsystorz. Ogłosi na nim rezygnację?

Data zgromadzenia kardynałów nie została jeszcze wyznaczona. Prof. Stępień powiedział, że nowy papież zostanie wybrany spośród grupy 138 osób. - Ona zna się słabo w stosunku do poprzednich kolegiów kardynalskich, które wybierały wcześniejszych papieży - zauważył watykanista.

Wskazał, iż abdykacja papieża "wymaga spełniania jednego warunku, a jest to wolna, niewymuszona, nie wywarta pod żadną presją decyzja". Zwrócił uwagę, że podczas pobytu w klinice Gemelli Franciszek nie wyraził dotąd żadnej woli ustąpienia.