Czterech mężczyzn podejrzanych o rozbój w Józefowie koło Warszawy zostało zatrzymanych - poinformowała w piątek stołeczna policja. Jak się dowiadujemy, są to Polacy mający od 35 do 62 lat. Sprawcy napaści włamali się do willi, związali mieszkające w niej małżeństwo i kazali wydać pieniądze. Agresorów spłoszył sąsiad, lecz i tak zdołali uciec z łupem.