"Śpiący włamywacz" grasował w Krakowie. Nie pamiętał, co zrobił przed snem

37-latek włamał się do przychodni na terenie Swoszowic w Krakowie. Mężczyzna zdemolował główne drzwi, czym spowodował straty ok. 10 tys. zł. Sprawcę znaleźli policjanci... śpiącego na szpitalnym łóżku. Mężczyzna nie pamiętał skąd się wziął w przychodni i nie krył zdziwienia widokiem policjantów. Mundurowi określili go mianem "śpiącego włamywacza".