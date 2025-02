"Pan to robi, żeby mi dokuczyć". Starcie polityków w studiu

- Możecie przyjąć formułę atakowania ze wszystkich stron, ale wyraziłem swój pogląd - emocjonował się Krzysztof Ciecióra z PiS. Goście "Debaty Gozdyry" dyskutowali o słowach Karola Nawrockiego na temat szczepień. Polityk wdał się w dyskusję z reprezentantem Lewicy. - Może pan to robi, żeby mi dokuczyć - zwrócił się do Wojciecha Koniecznego, a prowadzącej zarzucił, że "chce go zwabić w pułapkę".