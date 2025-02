Policja z Włodawy zatrzymała jednego dnia pijanego 35-latka, który wszczął awanturę i 22-latka, poszukiwanego za przestępstwa narkotykowe. Obaj trafili do aresztu, a na miejscu okazało się, że są braćmi. Mężczyźni nie widzieli się od lat.

Policja w Włodawy przekazała, że we wtorek w nocy doszło do interwencji w jednym z domostw. Kobieta wezwała policję ponieważ jej pijany partner wszczął awanturę i był agresywny.

Lubelskie. Spotkanie w areszcie po latach

Funkcjonariusze zatrzymali pijanego mieszkańca gminy Wyryki i przetransportowali go do aresztu. Tego samego dnia przeprowadzono jeszcze inną interwencję i schwytano 22-latka z Włodawy.

Młodszy mężczyzna był poszukiwany do dobycia kary za przestępstwa narkotykowe. Kiedy trafił do celi w areszcie usłyszał z sąsiedniego pomieszczenia znajomy głos. Okazało się, że zatrzymany wcześniej 35-latek to jego brat.

Lubelskie. Nie widzieli się od lat. Spotkali się w areszcie

Zatrzymani nie widzieli się przez kilka lat. W sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach spędzili kilkanaście godzin. Później jednak zostali rozdzieleni i jak podkreśla policja, "rozłąka może potrwać dłużej".

22 latek na ponad dwa lata trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa karę za przestępstwa narkotykowe. 35- latek został z aresztu wypuszczony, ale wszczęto wobec niego postępowanie. Za swoje przestępstwa odpowie przed sądem, a do czasu rozprawy jest pod dozorem policji.