Dobre wiadomości dla podróżnych - od marca PKP Intercity zapowiada przyspieszenie na torach. Krótszy czas przejazdu zapowiedziano m.in. z Warszawy do Rzeszowa i do Wrocławia, stolica zyska także nowe połączenie do Trójmiasta. Z kolei do zmian w ruchu pociągów dojdzie na kierunku do Słupska i w województwie śląskim.

PKP Intercity informuje w najnowszym komunikacie o zmianach rozkładowych, które wejdą w życie od niedzieli 9 marca i będą obowiązywać do połowy czerwca. Rewolucja dotyczy połączeń dalekobieżnych na trasie Warszawa Centralna-Wrocław - najszybsze Pendolino pokona ten dystans w 3 godziny i 29 minut (zmiana wejdzie w życie 8 kwietnia - red.).

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla podróżnych ze stolicy - z Warszawy do Łodzi Fabrycznej będzie można dotrzeć już w 1 godzinę i 6 minut (IC Esperanto i Prząśniczka), z kolei miłośnicy gór z centralnej Polski dotrą do Zakopanego w 4 godziny i 29 min.

"Rekordowo szybko pojedziemy na trasie ze stolicy do Rzeszowa. Ekonomiczny pociąg IC San z Warszawy do Przemyśla przez Radom i Sandomierz pokona tę trasę szybciej niż obecnie: podróż zajmie 3 godziny i 47 minut" - przekazuje PKP Intercity.

PKP Intercity z korektą rozkładu. Szykuje się modernizacja na kolei

Mieszkańcy stolicy zyskają także kolejne połączenie do Trójmiasta (IC Kuter), które skład będzie zatrzymywał się m.in. na stajach: Tczew, Malbork czy Ciechanów. Z kolei weekendy oraz święta IC Kinga z Krakowa do Warszawy pojedzie w wydłużonej relacji do Olsztyna.

"W okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego będzie dostępnych więcej miejsc w pociągu IC Skarbek na odcinku Olsztyn – Warszawa, gdyż pociąg będzie zestawiany z dwóch składów elektrycznych. Będzie mogło nim podróżować ponad 700 pasażerów" - dodaje w komunikacie przewoźnik.

PKP Intercity przypomina także o modernizacji części odcinków, wobec czego podróżni będą musieli przygotować się na szereg zmian. Na odcinku Lębork – Słupsk zamiast pociągu IC Parsęta pojedzie pociąg IC Lazur, który dotychczas jeździł na trasie Łódź – Warszawa - Gdynia. Z kolei pociąg IC Słupia zostanie skrócony o odcinek Gdynia – Kołobrzeg i Kołobrzeg - Gdynia.

Modernizacja dotyczy także Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

"Zmieni się relacja pociągów, które aktualnie kursują do Bielska-Białej: IC Korfanty z Warszawy oraz IC Daszyński do Białegostoku. Oba składy od 6 maja pojadą do Gliwic, zatrzymując się między innymi w Zabrzu, Katowicach Załężu, Chorzowie Batorym czy Rudzie Śląskiej. W związku z tą zmianą wskazane pociągi przestają zatrzymywać się w Tychach, Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach. Aby ułatwić pasażerom z województwa śląskiego planowanie podróży, PKP Intercity wprowadziło honorowanie biletów z Kolejami Śląskimi" - dodaje PKP Intercity.

