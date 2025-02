Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski liderem lutowego rankingu zaufania do polskich polityków - wynika z najnowszego badania CBOS. Na drugim miejscu plasuje się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a na trzecim ex aequo szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski i prezydent Andrzej Duda, który notuje duży spadek względem poprzednich sondaży.

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, największym zaufaniem wśród Polaków cieszy się w lutym kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski, któremu ufa 46 proc. pytanych.

Włodarzowi stolicy po piętach depcze także startujący w wyborach lider Polski 2050 Szymon Hołownia, wobec którego zaufanie deklaruje 45 proc. respondentów. Podium zamykają z kolei prezes PSL, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski i prezydent Andrzej Duda (41 proc.).

Ranking zaufania do polityków. Prezydent notuje spadek

Jeśli chodzi o rezultat głowy naszego państwa, jest on o 5 pkt. procentowych gorszy niż w poprzednim sondażu ze stycznia. To duży spadek, biorąc pod uwagę, że pozostali będący na czele zestawienia politycy zanotowali wzrosty.

W styczniu to Andrzej Duda cieszył się zaufaniem 46 proc. badanych i był niekwestionowanym liderem. Teraz na pierwszym miejscu doszło do poważnej roszady, bowiem pozycję zwycięzcy zajął awansujący z trzeciej lokaty Rafał Trzaskowski, notujący wynik lepszy o 4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu.

Z kolei Szymon Hołownia i Kosiniak-Kamysz cieszą się w lutym zaufaniem większym o 1 pkt. proc., a Radosław Sikorski notuje wzrost o 2 pkt. proc.

Którym politykom nie ufają Polacy? Sondaż CBOS

Na kolejnych miejscach w rankingu zaufania znaleźli się: premier Donald Tusk, któremu ufa 39 proc. pytanych (wzrost o 1 pkt. proc.), minister sprawiedliwości Adam Bodnar i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (36 proc.).

Pytani zaś o największą nieufność, badani wyrażają ją wobec prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (58 proc., wynik o 1 pkt. proc. wyższy niż w styczniu), Donalda Tuska (48 proc., spadek o 2 pkt. proc.) oraz prezydenta Andrzeja Dudy (44 proc., wzrost o 2 pkt. proc.).

Patrząc na wyniki poszczególnych kandydatów na prezydenta, Rafałowi Trzaskowskiemu nie ufa 36 proc. respondentów, Karolowi Nawrockiemu - 38 proc. badanych, Szymonowi Hołowni - 36 proc. ankietowanych, Sławomirowi Mentzenowi - 33 proc., Magdalenie Biejat - 19 proc., a Adrianowi Zandbergowi - 30 proc.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 lutego 2025 roku na próbie liczącej 965 osób (w tym: 61,0 proc. metodą CAPI, 20,5 proc. – CATI i 18,4 proc. – CAWI).