Prezydent Tczewa "odkrył" kamerę w urzędzie. Działała przez pół roku

Prezydent Tczewa Łukasz Brządkowski złożył zawiadomienie do prokuratury. Dotyczy ono podejrzenia popełnienia przestępstwa, a dokładniej - nielegalnego zainstalowania kamery w tamtejszym urzędzie, tuż przed sekretariatem prezydenta. Na światło dzienne wyszły kolejne nieprawidłowości.

Prezydent Miasta Tczewa Łukasz Brządkowski złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ma ono polegać na bezprawnym uzyskaniu dostępu do nagrań wideo i dźwięku na terenie Urzędu Miejskiego w okresie od 12 kwietnia do 7 października 2024 roku.

Bezprawny monitoring. Prezydent podejmuje działania

Jak poinformował, podczas analizowania funkcjonowania monitoringu w Urzędzie Miejskim odkryto, że na pierwszym piętrze budynku, przed sekretariatem prezydenta, znajdowała się nielegalnie zainstalowana kamera. Posiadała ona dodatkowo zapis dźwięku.

"Zamontowana kamera działała w trybie ciągłym, nadpisując zapis co trzy doby. Wskazuje to na możliwość bezprawnego pozyskiwania nagrań przez osoby trzecie, które nie powinny mieć do nich dostępu" - dodał Brządkowski.

Stwierdził, że dostęp do nagrań miały tylko niektóre osoby.

Ukryta kamera w Urzędzie Miejskim. Kolejne nieprawidłowości

Na polecenie Brządkowskiego przeanalizowano urzędowe dokumenty, w których - zdaniem włodarza - "ujawniono dodatkowe nieprawidłowości budzące wątpliwości". Chodzi o procedurę zakupu oraz instalacji owej kamery. "Zostało to zrealizowane poza standardowym systemem obsługi monitoringu Urzędu Miejskiego. Ponadto zakup został sfinansowany ze środków publicznych" - przekonuje Brządkowski we wpisie na Facebooku.

Jego zgłoszenie do prokuratury dotyczy podejrzenia naruszenia art. 267 § 1 Kodeksu karnego, który przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności za bezprawne uzyskanie dostępu do informacji poprzez przełamanie zabezpieczeń lub inne nielegalne działania.

