Jak podają amerykańskie media, ciało Michelle Trachtenberg znalazła w środę rano matka aktorki, która przyszła do jej nowojorskiego apartamentu.

Źródła w policji przekazały telewizji ABC News, że Trachtenberg niedawno przeszła przeszczep wątroby i mogła doświadczyć skomplikowanych powikłań, gdyż wstępnie podejrzewa się, że gwiazda zmarła z przyczyn naturalnych. Dokładne okoliczności wyjaśni jednak zlecona sekcja zwłok.

Michelle Trachtenberg nie żyje. Była gwiazdą serialu "Buffy: Postrach wampirów"

Pochodząca z Nowego Jorku Trachtenberg zadebiutowała jako dziecięca gwiazda w projektach kanału Nickelodeon, takich jak serial "Przygoda Pete'a i Pete'a" oraz film "Harriet szpieg".

ZOBACZ: Nie żyje Roberta Flack. Gwiazda miała 88 lat

Przełomem w karierze aktorki było powierzenie jej w latach 2000-2003 roli w hicie "Buffy: Postrach wampirów", gdzie zagrała Dawn, młodszą siostrę tytułowej bohaterki granej przez Sarah Michelle Gellar. Za tę rolę otrzymała w 2001 r. nominację do nagrody Teen Choice Award.

Trachtenberg pojawiła się także w teledysku Fall Out Boy do przeboju "This Ain't a Scene, It's an Arms Race" z 2007 roku, a nieco młodszej widowni dała się poznać jako Georgina Sparks w serialu "Plotkara", w którym grała w latach 2008-2012. Do produkcji powróciła po latach w jej kontynuacji emitowanej przez HBO. Aktorka zagrała również w filmie "Eurotrip".