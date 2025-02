Do zdarzenia doszło w piątek na pokładzie samolotu linii Iberia lecącego z Düsseldorfu w Niemczech do Madrytu w Hiszpanii.

Podczas lotu pilot został ugryziony przez jednego z najbardziej niebezpiecznych pająków na świecie - tarantulę. Ponieważ kapitan samolotu miał alergię na ukąszenia pająków, na pokładzie natychmiast wszczęto alarm.

O sytuacji poinformowano pozostałą część załogi samolotu, która natychmiast przystąpiła do działania. Na szczęście na pokładzie było lekarstwo.

Kapitanowi podano dawkę przeciwzapalnego preparatu, stosowanego w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych.

Groźny incydent w samolocie. W roli głównej jadowity pająk

Mimo niespodziewanego ataku pajęczaka pilot mógł kontynuować lot i bezpiecznie wylądował na docelowym lotnisku w stolicy Hiszpanii.

Po tym gdy pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład, do samolotu weszli specjaliści, którzy przeprowadzili fumigację (zwalczanie szkodników za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu - red.). W efekcie maszyna została uziemiona na kilka godzin.

Chociaż nie wiadomo, czy pilot wymagał dalszej pomocy medycznej, linie lotnicze Iberia poinformowały, że kapitan czuje się dobrze i nie odniósł żadnych trwałych skutków zdrowotnych.

Póki co nie wiadomo, jak jadowity pająk dostał się na pokład samolotu. Według doniesień miejscowych mediów mogło do tego dojść podczas wcześniejszego lotu, gdy maszyna wykonywała kurs z Madrytu do Casablanki w Maroku.

