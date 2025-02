Bezdomni wygrali pół miliona euro. Zdrapkę kupili za kradzione pieniądze

Pół miliona euro czeka na osoby, które kupiły wygraną zdrapkę we francuskiej loterii La Française des Jeux. Problem w tym, że to dwaj bezdomni mężczyźni, którzy za los zapłacili skradzioną kartą. Kiedy sprawa nabrała rozgłosu, zapadli się pod ziemię, a prawa do połowy pieniędzy rości sobie okradziony 42-latek.