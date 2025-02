Dla mieszkańców Łomży (województwo podlaskie) wydano alert RCB związany ze smogiem. Jakość powietrza jest na tyle zła, że zaleca się ograniczenie wychodzenia z domu bez wyraźnej potrzeby.

Alert RCB dla Łomży. Zła jakoś powietrza

"Uwaga! Dziś (25.02) zła jakość powietrza (PM10, smog). Unikaj aktywności na zewnątrz i wietrzenia mieszkania. Gdy powietrze jest zanieczyszczone:

zrezygnuj ze spacerów na świeżym powietrzu;

zrezygnuj z uprawiania sportu na zewnątrz;

ogranicz wietrzenie pomieszczeń"

Ostrzeżenie wydano także przed trudnymi warunkami biometeorologicznymi. Obowiązują w niemal całym kraju. W związku z wystąpieniem w Polsce niżu meteopaci i meteopatki mogą czuć duże osłabienie i senność, mieć trudności z koncentracją, a nawet mierzyć się z bólem głowy lub migreną.

"Na przeważającym obszarze zachodniej połowy kraju niżowa pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. Jedynie na południowym zachodzie, w czasie większych przejaśnień, można spodziewać się obojętnych warunków biometeorologicznych. Na pozostałym obszarze kraju, początkowo niekorzystna biotropia pogody, po opadnięciu mgły, poprawi się do obojętnej (na wschodzie i północnym wschodzie) lub korzystnej (w centrum i na południu), a wieczorem będzie obojętna" - poinformował IMGW w mediach społecznościowych.

Smog. Zagrożenie dla zdrowia

Smog powstaje z powodu kilku czynników - głownie przez brak wiatru i ciśnienie, które nie rozpraszają pyłów, a pozwalają im zostać w jednym miejscu.

Trwa ponadto sezon grzewczy, a to oznacza ogrzewanie domów węglem. Czasami do pieców trafiają także odpady, co tylko pogarsza sytuację.

U osób zdrowych takie stężenie pyłów może spowodować uczucie drapania w gardle czy ból głowy. Inaczej sprawy się mają z osobami chorymi na serce czy mającymi problemy z drogami oddechowymi. Trudności będą mieli także astmatycy.

Pył zawieszony PM10 jest jednym ze składników smogu i zawiera substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Jego cząsteczki mogą zawierać m.in. związki siarki, azotu, związki organiczne, metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów.

