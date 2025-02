Wprowadzenie nerek do polskiego jadłospisu przypisuje się Lucynie Ćwierczakiewiczowej, która, jak podaje portal Smakosze, w XIX w. umieściła przepis na ich przygotowanie w swojej książce "365 obiadów za 5 złotych". Dzięki temu, danie to zyskało na popularności i na stałe zagościło na polskich stołach.

Po zmianach ustrojowych i pojawieniu się na rynku spożywczym całej gamy mięs w przystępnym cenach, cynaderki stopniowo zaczęły tracić na znaczeniu. Jednak ze względu na ich wartości odżywcze, warto rozważyć ich powrót na talerze.

Bogactwo witamin i minerałów

Cynaderki zawierają znaczną ilość witaminy C, która wspiera układ odpornościowy i działa jako silny antyoksydant. Ponadto są źródłem witamin z grupy B, takich jak B12, B3 i B5, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, metabolizmie energetycznym oraz produkcji czerwonych krwinek.

ZOBACZ: Każdy Polak zna ten kwiat, ale mało kto wie, że może wspierać wzrok

Jednak największym atutem tego podrobowego dania jest wysoka zawartość żelaza. Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, w 100 g produktu znajduje się około 6,5 mg tego pierwiastka. Oznacza to, że dostarcza go ponad dwa razy więcej niż szpinak, zaliczany do tzw. superfoods (produktów o wyjątkowo wysokiej zawartości składników odżywczych).

Żelazo jest niezbędne do produkcji hemoglobiny, która transportuje tlen w organizmie. Niedobór tego składnika może prowadzić do osłabienia, przewlekłego zmęczenia, a w skrajnych przypadkach – do anemii, zagrażającej zdrowiu i życiu. Co istotne, forma hemowa obecna w mięsie jest znacznie lepiej przyswajalna niż jej roślinne odpowiedniki.

ZOBACZ: To warzywo uwielbiają miliony Polaków, ale ma mroczny sekret. Sprawdzamy doniesienia o szkodliwości

Poza żelazem nerki dostarczają również:

fosfor, który wspiera zdrowie kości i zębów,

cynk, wzmacniający układ odpornościowy i przyspieszający gojenie się ran,

potas, pomagający regulować ciśnienie krwi i wspierający funkcjonowanie mięśni.

To także bogate źródło białka - jego zawartość wynosi 16,5 g na 100 g produktu. Regularne spożywanie podrobów, takich jak cynaderki, wspiera proces odbudowy mięśni oraz ogólną kondycję fizyczną.

Jak przyrządzić cynaderki?

Początkowo może się to wydawać skomplikowane, jednak dokładne oczyszczenie i odpowiednie przyprawy sprawiają, że cynaderki mogą stać się kulinarnym arcydziełem. Nerki można dusić, smażyć i piec. Nadają się na szybką potrawkę lub aromatyczny sos. Możliwości ich przyrządzenia są niemal nieograniczone.

Ich delikatny smak doskonale komponuje się z różnorodnymi dodatkami - od ziemniaków po owoce.

red. / polsatnews.pl