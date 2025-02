"Mają w sobie coś pierwotnego", "wyglądają jak żywe dinozaury" - tak Andrew Mack, badacz jednych z największych ptaków na świecie, opisuje te stworzenia. Choć kazuary są mniej znane niż ich kuzyni emu, to zyskały one miano "najniebezpieczniejszych ptaków świata". Co ciekawe, u tego gatunku to samce sprawują opiekę nad potomstwem. Według badaczy największe zagrożenie dla kazuarów stanowi człowiek.