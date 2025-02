Wyniki wyborów w Niemczech. Są pierwsze dane exit poll

Zgodnie z sondażem ARD chadecja okaże się zdecydowanym zwycięzcą wyborów z wynikiem 29 proc. Według obecnych prognoz AfD niewiele brakuje do osiągnięcia progu 20 proc., mają - 19,5 proc. poparcia. SPD osiąga 16 proc. poparcia.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Zieloni z wynikiem 13,5 proc., i Die Linke (8,5 proc.). Exit poll ARD przewiduje, że poza Bundestagem znajdzie się FDP (4,9 proc.) oraz skrajnie lewicowa i prorosyjska BSW (4,7 proc.).

Z kolei według sondażu ZDF CDU/CSU zdobyła 28,5 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się AfD z wynikiem 20 proc. głosów, a na trzecim uplasowała się SPD z poparciem 16,5 proc. Zieloni zdobyli 12 proc., Die Linke - 19.

Na granicy progu wyborczego znalazły się natomiast FDP i BSW, które zdobyły po 5 proc. głosów.

Wyniki wyborów w Niemczech. Co wynika z sondaży exit poll?

Pierwsze sondażowe wyniki wskazują, że pewne miejsce w Bundestagu ma pięć partii, a dwie - FDP i BSW wciąż mają szansę się w nim znaleźć, biorąc pod uwagę możliwe błędy pierwszej prognozy po zamknięciu lokali wyborczych.

Jak wynika z sondażu ZDF w przeliczeniu na mandaty blok CDU/SCU może liczyć na 188 miejsc w Bundestagu, AfD - 130, SPD - 107, Zieloni - 81, Die Linke 58, a FDP i BSW po 33.

Uwagę przykuwa również wynik socjaldemokracji, który jest najsłabszy w powojennych dziejach tej partii. - To gorzki wieczór dla SPD - skomentował polityk ugrupowania Matthias Miersch tuż po publikacji sondaży.

Przypomnijmy, że w 2021 roku SPD wygrała wybory do Bundestagu z wynikiem 25,7 proc. głosów. Drugie miejsce zajęli chadecy z wynikiem na poziomie 24,1 proc. Kolejne pozycje mieli Zieloni (14,7 proc.) oraz FDP (11,4 proc.). Przed czterema laty skrajna prawica miała 10,4 proc. poparcia.

Wybory parlamentarne w Niemczech. Frekwencja wyższa niż cztery lata temu

W wyborach do Bundestagu do godz. 14 w niedzielę zagłosowało w Niemczech 52 proc. uprawnionych. To więcej niż cztery lata temu - podała Federalna Komisja Wyborcza.

Najwyższą frekwencję odnotowano w Turyngii - 59,2 proc. i w Saksonii-Anhalcie - 52,6 proc. Dane z popołudnia nie obejmują wyborców głosujących korespondencyjnie.

Frekwencja w wyborach do Bundestagu w 2021 r. - po powtórzonych wyborach w Berlinie - wyniosła 76,4 proc. Cztery lata temu odsetek wyborców głosujących korespondencyjnie wyniósł ponad 47 proc., częściowo z powodu pandemii koronawirusa.

Przyśpieszone wybory do Bundestagu

W niedzielnych wyborach parlamentarnych wzięło udział 29 partii i zarejestrowano 4506 kandydatów.

Czołowi kandydaci niemieckich partii to: Friedrich Merz (CDU/ CSU), Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Zieloni), Alice Weidel (AfD), Heidi Reichinnek i Jan von Aken (Lewica), Christian Lindner (FDP) i Sahra Wagenknecht (BSW).

Według Federalnego Urzędu Statystycznego do głosowania uprawnionych było 59,2 mln osób - o około 1,2 mln mniej niż w 2021 r. 30,6 mln to kobiety, a 28,6 mln to mężczyźni. Możliwość oddania głosu po raz pierwszy miało 2,3 miliona młodych ludzi. Do tego dochodzą niemieccy wyborcy za granicą, ale dokładna ich liczba nie jest znana.

Obecna kadencja Bundestagu została skrócona o pół roku. Przyspieszone wybory są następstwem rozpadu rządzącej od 2021 r. trójpartyjnej koalicji (SPD, Zieloni, FDP) kanclerza Olafa Scholza.

Do jej upadku przyczyniło się wyrzucenie z rządu ministra finansów Christiana Lindnera z FDP. Rząd, w którym pozostali socjaldemokraci i Zieloni, utracił większość. Prezydent Frank-Walter Steinmeier rozwiązał parlament i rozpisał przyspieszone wybory.

Wybory w Niemczech. Które partie stworzą przyszłą koalicję?

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników rozpoczną się rozmowy koalicyjne, które mogą potrwać kilka tygodni lub nawet miesięcy. W Niemczech tradycyjnie dąży się do stabilnych rządów większościowych, co oznacza konieczność zawarcia porozumienia między partiami.

W kontekście możliwych powyborczych koalicji mówi się przede wszystkim o powrocie tzw. Wielkiej Koalicji (sojusz chadecji z SPD) oraz sojuszu chadecji z SPD i Zielonymi (tzw. koalicja kenijska). Partie wykluczają współpracę z AfD.

Nowy Bundestag zbierze się po raz pierwszy na początku marca, a kanclerz zostanie wybrany przez parlament dopiero po sformowaniu rządu. Kandydat na kanclerza Niemiec z ramienia CDU/CSU Friedrich Merz stwierdził, że jeśli wygra wybory do Bundestagu, to będzie chciał utworzyć rząd przed świętami Wielkanocy.

Kampania wyborcza w Niemczech. Dominował jeden temat

Po atakach, do których doszło w Magdeburgu, Aschaffenburgu i Monachium, kampania wyborcza skupiła się na bezpieczeństwie i polityce migracyjnej, a w mniejszym stopniu na gospodarce i kwestiach społecznych.

W grudniu w Magdeburgu samochód osobowy, którym kierował 50-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej, wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym, zabijając sześć osób i raniąc ponad 200.

W styczniu w bawarskim Aschaffenburgu w ataku nożownika, 28-letniego Afgańczyka, na grupę przedszkolaków zmarli dwuletni chłopiec i 41-letni mężczyzna, a dwie inne osoby zostały poważnie ranne.

W lutym 24-letni imigrant z Afganistanu wjechał samochodem w ludzi demonstrujących na ulicy Monachium. Ponad 30 osób zostało rannych, a dwie - dwuletnia dziewczynka i jej 37-letnia matka - zmarły w wyniku odniesionych obrażeń.