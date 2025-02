Zdecydowana większość Polaków uważa, że ukraińscy mężczyźni mieszkający w Polsce powinni wrócić do swojego kraju, by walczyć z rosyjskim okupantem - wynika z najnowszego sondażu. Jednocześnie nasi obywatele wciąż pozostają otwarci na przyjmowanie kolejnych uchodźców z kraju codziennie atakowanego przez Rosję.

W badaniu Opinii24 przeprowadzonym na zlecenie Radia Zet zapytano respondentów o to, czy mężczyźni z Ukrainy mieszkający w Polsce powinni wrócić do Ukrainy, by walczyć z Rosją. Największą popularnością cieszyła się odpowiedź "zdecydowanie tak", na którą postawiło 44 proc. z nich.

Opcję "raczej tak" wybrało 30 proc. ankietowanych, co oznacza, że pomysł ten popiera 74 proc. pytanych. Przeciwne zdanie wyraziło zaledwie 12 proc. osób (8 proc. - raczej nie, 4 proc. - zdecydowanie nie). 14 proc. respondentów wskazało, że nie ma zdania w sprawie.

Czy Ukraińcy mieszkający w Polsce powinni wrócić do ojczyzny? Jednoznaczne wyniki sondażu

Wśród zwolenników powrotu ukraińskich mężczyzn do ojczyzny największy odsetek stanowią osoby deklarujące oddanie głosu na Karola Nawrockiego (85 proc.). Drudzy w kolejności są przyszli wyborcy Sławomira Mentzena (77 proc.). Na front wysłałoby Ukraińców mieszkających w Polsce 73 proc. sympatyków Rafała Trzaskowskiego i 66 proc. Szymona Hołowni.

Najwięcej przeciwników wyjazdu Ukraińców z Polski odnajdujemy wśród zwolenników Sławomira Mentzena (16 proc.). Tuż za nimi uplasowały się osoby chcące oddać swój głos na Szymona Hołownię (13 proc.). Trzecie miejsce należy do wyborców Rafała Trzaskowskiego (10 proc.), a najmniej niechętnych opuszczaniu Polski przez obywateli Ukrainy odnajdziemy wśród głosujących na Karola Nawrockiego (6 proc.).

ZOBACZ: Biały Dom naciska na pokój w Ukrainie. "Wojna może skończyć się w przyszłym tygodniu"

Większość Polaków jest przeciwna zamykaniu polskich granic przed uchodźcami z Ukrainy. Prawie połowa Polaków (49 proc.) uważa, że Polska powinna kontynuować przyjmowanie Ukraińców. Przeciwnego zdania jest 39 proc. ankietowanych, 12 proc. osób nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Najwięcej zwolenników zamykania granic przed uchodźcami z okupowanego państwa znajdziemy wśród wyborców Sławomira Mentzena (57 proc.) i Karola Nawrockiego (49 proc.). Najmniej wśród osób deklarujących chęć oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego (18 proc.).

Co z obywatelami Ukrainy w Polsce po wojnie?

Podczas badania ankietowani zapytani zostali również o to, czy po zakończonej wojnie obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce powinni powrócić do swojego kraju. 61 proc. respondentów wybrało odpowiedź "tak" (32 proc. zdecydowanie tak, 29 proc. - raczej tak). Przeciwnego zdania jest 24 proc. pytanych (18 proc. - raczej nie, 6 proc. - zdecydowanie nie).

ZOBACZ: Rosjanie uderzyli w Kijów i Krzywy Róg. Alarmy przeciwlotnicze w wielu regionach

Za powrotem Ukraińców do ojczyzny opowiedziało się 76 proc. wyborców Sławomira Mentzena, 69 proc. głosujących na Karola Nawrockiego, 65 proc. sympatyków Szymona Hołowni i 50 proc. zwolenników Rafała Trzaskowskiego.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych (CATI) i internetowych (CAWI) na próbie 1000 pełnoletnich Polaków w dniach 23-29 stycznia.