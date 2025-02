Polityczna rozgrywka o Ukrainę. "Linia polityczna prezydenta się załamała"

W najnowszym wydaniu "Prezydenci i Premierzy" w Polsat News dyskusje toczyły się wokół tematu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie oraz spotkania z Donaldem Trumpem.

Miller o załamaniu linii politycznej Andrzeja Dudy ws. Ukrainy

Miller wyliczał, że prezydent "w niemal każdy przemówieniu" mówił o potrzebie utrzymania integralności terytorialnej Ukrainy.

- Użył nawet sformułowania, że Gdańsk jest i będzie polski, a Krym jest i będzie ukraiński. Wiadomo, że tak się nie stanie - mówił były premier.

Przypomniał, że Duda zawsze lansował pogląd: "z Putinem nie można rozmawiać i prowadzić z nim żadnych negocjacji". - Wiemy, że to już jest nieaktualne - kontynuował Miller.

ZOBACZ: Donald Trump powitał Andrzeja Dudę. "Jest moim wielkim przyjacielem"

- Po trzecie twierdził, że nie ma powrotu do koncepcji "biznes jak zwykle", bo Rosja jest niewiarygodnym partnerem. (...) Trzeba też dodać, że prezydent mówił o szybkiej drodze do NATO i UE. Wiadomo, że to się nie spełni - ocenił.

Miller powiedział, że prezydent Polski poleciał do Donalda Trumpa, który ma "zupełnie odmienny punkt widzenia we wszystkich tych sprawach".

Negocjacje z Rosją. "Osamotnienie Trumpa"

Z kolei Waldemar Pawlak zwrócił uwagę na sytuację prezydenta USA.

- Największą słabością w relacjach amerykańsko-rosyjskich jest osamotnienie prezydenta Trumpa. Tutaj kontakty z prezydentem Polski jak i prezydentem Francji, premierem Wielkiej Brytanii mogą sprawić, że prezydent Trump wróci do roli przywódcy demokratycznego, wolnego świata, a nie samotnego wojownika, bo w relacjach z Rosją jest potrzeba duża, profesjonalna negocjacyjna umiejętność - mówił.

Jego zdaniem delegacja rosyjska w Arabii Saudyjskiej to były "stare wygi", a ze strony amerykańskiej urzędnicy, którzy dopiero objęli funkcje i nie mieli do tej pory do czynienia z takimi "zawodnikami".