- Wpycha nas w ręce tych Niemców, którzy chcą nas sprzedać Rosji - powiedział Szymon Hołownia na spotkaniu z sympatykami w Ostrowcu Świętokrzyskim o swoim rywalu w wyścigu o Pałac Prezydencki Sławomirze Mentzenie. Zdaniem marszałka Sejmu kandydat Konfederacji rozbudowuje sojusz z AfD. "Nie z Polakami te numery Panie Sławku" - dodał Hołownia we wpisie na platformie X.

W zeszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego Konfederacja zdobyła sześć mandatów. Troje europosłów należących do Nowej Nadziei, której prezesem jest kandydat partii na prezydenta Sławomir Mentzen, a więc Stanisław Tyszka, Marcin Sypniewski i Ewa Zajączkowska-Hernik, zdecydowało się dołączyć do grupy Europa Suwerennych Narodów współtworzonej m.in. przez skrajnie prawicową Alternatywę dla Niemiec (AFD). Tyszka objął funkcję wiceprzewodniczącego grupy.

Zarzuty Hołowni wobec Mentzena. "Rozbudowuje sojusz z Weidel"

W piątek po południu Hołownia opublikował na platformie X wpis, kiedy w Bełchatowie trwała konwencja prezydencka Mentzena.

"Bez względu na barwy partyjne każdy polityk, który ma w sercu Polskę wzmacnia nasze sojusze w ostatnich dniach. A co robi Mentzen? Rozbudowuje sojusz Konfederacji z Alice Weidel, która chce na Wrocław mówić Breslau, a na Wielkopolskę - Ostdeutschalnd. Nie z Polakami te numery Panie Sławku" - napisał marszałek Sejmu.

Hołownia wrócił do tematu w trakcie spotkania ze swoimi sympatykami w Ostrowcu Świętokrzyskim. Stwierdził, że potrzebujemy nowego rozdania i kolejnym prezydentem musi być "ktoś, kto będzie niezależny od PiS-u i Platformy, nie będzie wpychał nas w objęcia AfD". - Jak kandydat Mentzen, który pcha nas w objęcia partii w otwarty sposób mówiącej, że Europa musi zrestartować swoje stosunki z Rosją, odbudować Nord Stream II, że Rosja powinna móc znowu zarabiać i kto - na to może pan Mentzen rzadziej zwraca uwagę - nazywa polskie miejscowości na Opolszczyźnie niemieckimi nazwami, która nazywa Niemcy wschodnie środkowymi Niemcami, bo ma w głowie korektę granic polsko-niemieckich. O tym pan Mentzen wam nie powie - mówił Hołownia.

Stwierdził, że kandydat Konfederacji "wpycha nas w ręce tych Niemców, którzy chcą nas sprzedać Rosji".

Wybory prezydenckie 2025. Hołownia za Mentzenem

W przedwyborczych sondażach Hołownia cały czas walczy o to, żeby wyprzedzić Mentzena i wskoczyć na podium. Kandydat Konfederacji plasuje się na trzecim miejscu za Rafałem Trzaskowskim (KO) i Karolem Nawrockim wspieranym przez PiS.

Tak właśnie było w lutowych sondażach. W opublikowanym w środę badaniu IPSOS zrealizowanym dla programu informacyjnego "19:30" i TVP Info wynika, że w pierwszej turze Mentzen otrzymałby 15 proc. głosów, a Hołownia 7 proc.

Dwa dni wcześniej opublikowano wyniki sondażu pracowni Opinia24 na zlecenie RMF.24. W tym przypadku kandydat Konfederacji miał 16,8 proc. poparcia, natomiast lider Polski 2050 4,7 proc.

Wybory w Niemczech. Sondaże: AfD drugą partią

AfD powstała w 2013 r. jako partia liberalna, broniąca silnej waluty europejskiej i domagająca się wykluczenia Grecji i innych krajów Europy Południowej ze strefy euro. W czasie kryzysu imigracyjnego w latach 2015/2016 partia zmieniła swój profil na prawicowo-populistyczny.

AfD jest dziś drugą najsilniejszą partią w niemieckich sondażach. Najnowsze sondaże wykazały, że około jedna piąta wyborców nadal nie zdecydowała, czy i na kogo zagłosuje.

W całych Niemczech planowane są w sobotę demonstracje przeciwko prawicowemu ekstremizmowi. Wydarzenia planowane są między innymi w Kilonii, Lubece, Hamburgu, Hanowerze, Berlinie, Frankfurcie, Karlsruhe, Augsburgu i Monachium, a największa demonstracja odbędzie się w Hamburgu. Organizatorzy spodziewają się tam około 65 tys. uczestników.