Sztab NATO 100 km od granicy z Rosją. "To sygnał"

W Finlandii, 100 kilometrów od granicy z Rosją powstanie nowe dowództwo jednostek NATO w Skandynawii. Decyzję zatwierdzili ministrowie obrony krajów sojuszniczych – poinformował fiński minister obrony Antti Hakkanen. Helsinki zabiegały o to przez ostatnie miesiące.

W Mikkeli, w południowo-wschodniej Finlandii rozmieszczone zostanie nowe dowództwo jednostek NATO w Skandynawii. Ma kierować północnoeuropejskimi siłami lądowymi. Decyzję zatwierdzili ministrowie obrony krajów sojuszniczych – poinformował w piątek fiński minister obrony Antti Hakkanen.

Sprawa, o którą zabiegała Finlandia przez ostatnie miesiące, na lutowym posiedzeniu szefów resortów została w końcu "przypieczętowana" - potwierdził fiński minister w opublikowanym w piątek wywiadzie dla lokalnego dziennika Lansi-Savo. Według Hakkanena, dowództwo, liczące około kilkudziesięciu osób, rozpocznie pracę jesienią tego roku.

Nowe dowództwo NATO w Finlandii

Lokalizacja w Mikkeli - mówił minister - pozwoli Sojuszowi na skuteczniejsze realizowanie ćwiczeń oraz operacji lądowych w Europie Północnej. - To także sygnał dla Rosji, że Finlandia jest pełnoprawnym członkiem NATO. Rola Sojuszu w obronności Finlandii jest mocna, a Finlandia ma z roku na rok coraz silniejszą obronę – oznajmił Hakkanen.

Nowa struktura dowódcza NATO (MCLCC, Nato Multi Corps Land Component Command), pierwsza taka na terenie Finlandii, zostanie utworzona przy sztabie generalnym fińskich sił zbrojnych w Mikkeli, stolicy Sawonii, regionu nad największym fińskim jeziorem Saimaa. Stamtąd drogą lądową do granicy z Rosją w Imatrze jest ok. 140 km, zaś w linii prostej przez pojezierze – ok. 100 km.

Marines w Zatoce Fińskiej

W piątek fiński rząd ogłosił również, że Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych uczestniczy w uzupełnianiu obrazu sytuacji w Zatoce Fińskiej w ramach operacji obserwacyjnych NATO Baltic Sentry.

- Wspólna operacja jest kontynuacją aktywnych międzynarodowych działań szkoleniowych z naszymi sojusznikami – powiedział minister obrony Häkkänen, cytowany przez portal iltalehti.fi.

Finlandia została przyjęta do NATO wiosną 2023 r. Fińska granica z Rosją liczy ok. 1340 km.