Atak nożownika we Francji. Nie żyje jedna osoba, ranni policjanci

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w ataku nożownika w Miluzie na wschodzie Francji. Wszystkie osoby, które doznały obrażeń to policjanci. Funkcjonariuszom udało się zatrzymać domniemanego napastnika, to 37-letni Algierczyk. - To był atak terrorystyczny - oświadczył francuski prezydent Emmanuel Macron.