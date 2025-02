Pociąg zderzył się tirem w okolicach miejscowości Nowa Wieś Ełcka. Siła uderzenia doprowadziła do wyrzucenia kierowcy samochodu ciężarowego z szoferki. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. "Jeśli zawodowy kierowca nie stosuje się do przepisów, powinien zmienić pracę" - wskazały w wydanym komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe SA.