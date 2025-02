Kulisy tajnej akcji. "Wspaniały przykład ukraińsko-polskiej współpracy"

Polska pomogła dostarczyć do USA dron typu Shahed, który jest wykorzystywany przez Rosję w Ukrainie. - Jest to wspaniały przykład ukraińsko-polskiej współpracy - stwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. - To ważna informacja dla Europy i świata, że Iran i Rosja współpracują w produkcji i w wystrzeliwaniu setek takich dronów w obiekty niekoniecznie wojskowe - dodał.