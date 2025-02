Do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym doszło koło Piotrkowa Trybunalskiego. Samochód osobowy zgasł na środku torów. Kierująca próbowała ruszyć, ale udało się to dopiero jej znajomemu, który ruszył na pomoc. PKP zamieściło wideo z dramatycznej akcji. "To była prawdziwa walka z czasem" - podano.