Pierwsze zapadlisko w miejscowości Surrey powstało w poniedziałek. Ziemia zapadła się pod jezdnią, w pobliżu budynków mieszkalnych. W kilkanaście godzin powiększyła się do ponad 20 metrów. We wtorek ziemia zapadła się po raz drugi - przekazał portal BBC.

Z tego powodu lokalne władze zarządziły ewakuację mieszkańców blisko 30 gospodarstw domowych. Jak przekazał w czwartek jeden z przedstawicieli władz hrabstwa Surrey, obecnie dziura przestała się powiększać.

Zapadlisko w Anglii. Ewakuowano mieszkańców

Zapadlisko miało powstać po tym, jak doszło do awarii przebiegającej pod drogą magistrali wodociągowej. Wyciek wody mógł doprowadzić do wymycia grunt.

Zostaną teraz przeprowadzone badania, które mają na celu ustalenie, czy grunt jest już stabilny. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z drona, na których widać zniszczenia:

"Nasz dom nie jest bezpieczny. Obecnie nie wiemy, jak duże są zniszczenia, ale wiemy, że przez dłuższy czas tam nie wrócimy" - powiedziała jedna z mieszkanek.

Przedstawiciele rady hrabstwa podkreślają, że domy w dalszych rejonach mają dostęp do wody oraz energii elektrycznej. Z kolei powrót do stanu normalnego ma zająć do kilku miesięcy.