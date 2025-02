Prokuratura zajęła się sprawą materiałów wybuchowych znalezionych we wrakach rosyjskich czołgów. Trafiły one z Ukrainy, a wystawiano je w polskich, dużych miastach, aby unaocznić, co dzieje się podczas wojny. Niewykluczone, że granaty i amunicja mogły zagrażać oglądającym zniszczone pojazdy. Jak przypomniały "Wydarzenia" Polsatu, wystawę w 2022 roku zorganizowała RARS.