Najpierw spektakularny przelot niezwykle jasnego meteoru, a później "deszcz spadających gwiazd" można było zobaczyć na nocnym niebie nad Polską. To dwa różne wydarzenia, z czego tylko za to drugie odpowiada człowiek - i to bardzo znany, bo Elon Musk. Jego rakieta spaliła się w atmosferze, a Karol Wójcicki zapewnia, że z tego względu "na głowę nic nam nie spadnie".