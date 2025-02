Do niepokojącej sytuacji doszło podczas tenisowej rozgrywki między Emmą Raducanu a Karoliną Muchovą w Dubaju. W pewnym momencie poruszona Brytyjka schowała się za stanowiskiem sędziowskim. Jak się okazało, na trybunach zauważyła mężczyznę, który już wcześniej ją niepokoił. Zdaniem organizatorów widz wykazywał "obsesyjne zachowanie", dlatego wykluczono go z udziału we wszystkich turniejach WTA.