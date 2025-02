Miliony czy… grosze? "Zarobki" papieża Franciszka

Od 2013 roku papieżem jest Jorge Mario Bergoglio, argentyński jezuita, który przyjął imię Franciszek. W swoim pontyfikacie kładzie nacisk na skromność i prostotę. Obecnie przebywa w szpitalu klinicznym w Rzymie, gdzie walczy z zapalenie płus. Stan zdrowia 88-letniego Ojca Świętego budzi niepokój wiernych na całym świecie.

Każdy papież, jako zwierzchnik Kościoła katolickiego pełni funkcję, która wiąże się z dostępem do określonych zasobów niezbędnych do sprawowania jego posługi.

Ile zarabia papież Franciszek? Zaskakująca odpowiedź

Głowa kościoła formalnie nie otrzymuje pensji. Jak podaje serwis g.pl, jedyne, co można uznać za symboliczne wynagrodzenie, to trzy monety - złota, srebrna i brązowa - które co roku są wręczane Franciszkowi. Nie mają one jednak wartości użytkowej, a po śmierci papieża zostają umieszczone w jego trumnie.

Wszystkie wydatki papieża związane z zamieszkaniem, wyżywieniem, codziennym funkcjonowaniem i pielgrzymkami po całym świecie ponosi Stolica Apostolska. Każdego roku na ten cel przeznacza się około 100 tysięcy dolarów.

AP/Andrew Medichini Wierni palą znicze przed szpitalem, gdzie przebywa papież Franciszek

Do dyspozycji głowy Kościoła pozostaje także tzw. świętopietrze - tradycyjna zbiórka datków od wiernych z całego świata, odbywająca się co roku w ostatnią niedzielę czerwca. Zgromadzone środki są przeznaczane na działalność charytatywną i funkcjonowanie Kościoła. Jak informuje Vatican News, w 2023 roku w ramach świętopietrza zebrano 52 miliony euro.

ZOBACZ: Papież Franciszek nadal w szpitalu. Nowy komunikat o jego zdrowiu

Pieniądze wspierają m.in. pomoc humanitarną, projekty edukacyjne i wsparcie dla duchowieństwa z ubogich krajów. Przykładowo, w 2019 roku część funduszy przekazano na pomoc migrantom na granicy Meksyku, a także na programy stypendialne dla duchownych z Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji.

Nieruchomości, posiadłości. Na to może liczyć Ojciec Święty

Choć papież formalnie nie pobiera pensji, ma do dyspozycji liczne dobra i przywileje. Oficjalną rezydencją głowy Kościoła jest Pałac Apostolski, jednak Franciszek zrezygnował z zamieszkania w tym reprezentacyjnym budynku i wybrał skromniejszy Dom Świętej Marty, znajdujący się w pobliżu bazyliki św. Piotra.

WIDEO: Łzy na zakończenie konferencji. Przewodniczący mówił o wartościach Europy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl