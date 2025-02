Policjanci z warszawskiego śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kilka brawurowych włamań na terenie stolicy. Jak informują funkcjonariusze, 39-latek zachowywał się niczym Spider-Man.

Najpierw wszedł na taras jednego z mieszkań przy ulicy Dzikiej. Do środka dostał się, wybijając okno hulajnogą. W środku były małe dzieci, które poprosił o to, by wypuściły go na korytarz budynku.

ZOBACZ: Polski "Spider-Man" zatrzymany w Argentynie. Ściągnięto go z 25. piętra

Zaraz potem pobiegł do bloku przy ulicy Stawki, gdzie latarnią oświetleniową wybił szybę w drzwiach do klatki schodowej. W ten sposób dostał się na dach, z którego wspiął się na gzyms.

Stamtąd, niczym bohater filmu Marvela przeskoczył na balon jednego z mieszkań. Ponownie wszedł do środka niszcząc wcześniej okno. Na miejscu przebrał się w ubrania właściciela i zabrał dwa wielkie noże kuchenne.

Warszawa. Włamywał się do mieszkań niczym Spider-Man

To nie koniec jego "przygód", ponieważ wkrótce do mieszkania wrócił właściciel. Aby pozostać niezauważonym i uniknąć wpadki 39-latek schował się do garderoby. Zawisł głową w dół, trzymając się półek zamontowanych w suficie.

W takiej pozycji zastał go gospodarz, który zauważył, że doszło do włamania. Jednak zanim zdołał zareagować, intruz spadł, po czym wstał i rzucił się do ucieczki.

WIDEO: Włamywał się do mieszkań niczym Spider-Man. "Zawisł głową w dół"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Chwilę później na miejscu zjawiła się policja, która zajęła się zabezpieczaniem dowodów. Funkcjonariusze przesłuchali pokrzywdzonych oraz sprawdzili nagrania z kamer, które zarejestrowały wcześniejszy wyczyn 39-latka.

ZOBACZ: Boliwia: Marzył, by zostać Spider-Manem. Dał się ugryźć groźnemu pająkowi

Zaledwie kilka dni później udało się ustalić miejsce pobytu sprawcy. Został zatrzymany w Brzezinach koło Łodzi. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kominiarkę, pistolet pneumatyczny i środki odurzające.

Zatrzymany usłyszał kilka zarzutów dotyczących kradzieży, włamania, zniszczenie mienia, naruszenie miru domowego. Podejrzany został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 10 lat więzienia.