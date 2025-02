Przez długi czas uważano, że wewnętrzna część jądra Ziemi jest stałą, kulistą strukturą. Nowe odkrycie podważa coś, co wielu traktowało jako pewnik. Okazuje się, że ta część planety ulega deformacjom i przesunięciom. Do obserwacji przyczyniły się nietypowe pomiary sejsmologiczne, zebrane przez stacje w Ameryce Północnej.

Jądro Ziemi jest centralną warstwą naszej planety, w dużej mierze składającą się z żelaza i niklu. Wyróżnia się jego zewnętrzną i wewnętrzną część. Ta pierwsza, płynna, odpowiada w dużej mierze za generowanie pola magnetycznego.

Druga, poddana ekstremalnemu ciśnieniu i temperaturze (sięgającej nawet 6000 st. Celsjusza), znajduje się około 5000 km pod powierzchnią. I wszystko wskazuje na to, że ulega zauważalnym modyfikacjom strukturalnym.

Ziemia wciąż zaskakuje naukowców. Nowe odkrycie

Badacze z Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC) odkryli, że centralna część globu nie jest tak stabilna, jak sądzono. Co ciekawe, do tych wniosków doszli przypadkowo. Ich odkrycie zostało opublikowane w magazynie "Nature Geoscience".

Pierwotnie planowano pochylić się nad tym, dlaczego rotacja tej struktury spowalnia. W tym celu analizowano fale sejsmiczne ze 121 trzęsień ziemi w rejonie południowego Oceanu Atlantyckiego. Jeden ze zbiorów danych, odnotowany przez stacje na Alasce i w północnej Kanadzie, przykuł ich szczególną uwagę.

pixabay.com Jądro Ziemi się zmienia. To odkrycie może mieć gigantyczne konsekwencje

John Vidale, główny autor prac, tłumaczył, że wyniki te wyraźnie różniły się od pozostałych, a z czasem "zdał sobie sprawę, że przygląda się dowodowi na to, że wewnętrzne jądro nie jest stałe". Jak sam przyznał, informacje, które początkowo go "zdezorientowały", po poprawieniu rozdzielczości odczytu ujawniły dodatkową aktywność tej warstwy.

Amerykańscy eksperci stwierdzili, że zmiany strukturalne zachodzą na najbardziej zewnętrznej powierzchni tej struktury. Prawdopodobnym czynnikiem, który za to odpowiada, jest oddziaływanie płynnego jądra zewnętrznego. Zapewne wywołuje ono deformacje i przesunięcia, nawet o kilometr lub dwa, w miejscu tarcia obu elementów.

Jądro Ziemi się zmienia. Co to może oznaczać?

Zdaniem Vidale'a odkrycie "otwiera drzwi" do bliższego zapoznania się z dynamiką w głębi Ziemi. Jak wskazał, dzięki temu być może lepiej uda nam się zrozumieć procesy odpowiedzialne za ciepło wewnętrzne oraz pole magnetyczne planety.

Ponadto, jak czytamy na stronie kalifornijskiej uczelni, ustalenia rzucają nowe światło na to, jak przekształcenia powierzchni jądra wewnętrznego wpływają na jego rotację, "w tym na zmiany, które nieznacznie zmieniły długość doby".

W tym kontekście warto wspomnieć, że choć chodzi tu tylko o milisekundy różnicy w trwaniu dnia, to mogą one w dłuższym czasie się kumulować. A to nie pozostaje bez znaczenia dla stabilności ziemskich rytmów geofizycznych.

Pojawia się też pytanie o aktualność modeli sugerujących dużo stabilniejszą strukturę jądra wewnętrznego. Być może głęboko pod powierzchnią dzieją się procesy znacznie dynamiczniejsze niż podejrzewano. Mogą przekładać się na m.in. aktywność sejsmiczną.

