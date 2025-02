"Zawsze działamy razem". Europejscy przywódcy po szczycie w Paryżu

"Europa jest gotowa i chętna do działania. Do przewodzenia w zapewnieniu gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie" - napisał Mark Rutte podsumowując spotkanie europejskich przywódców w Paryżu. Po zakończeniu nieformalnego szczytu, zwołanego przez Emmanuela Macrona, wśród jego uczestników najczęściej powtarzanymi hasłami były: "bezpieczeństwo", "współpraca" i "wsparcie Ukrainy".

Poniedziałkową naradę europejskich przywódców zorganizował prezydent Emmanuel Macron. Jak zapowiedziano była to reakcja na ostatnie wydarzenia w polityce międzynarodowej Stanów Zjednoczonych m.in. wznowienie kontaktów z Federacją Rosyjską.

W rozmowach udział brali, oprócz prezydenta Francji: Donald Tusk, Olaf Scholz, Giorgia Meloni, Pedro Sanchez, Dick Schoof, Mette Fredriksen, a także Ursula von der Leyen, Antonio Costa i Mark Rutte.

Szef NATO we wpisie podsumowującym nieformalny szczyt wyraził zadowolenie z rozmów i deklaracji, jakie padły w trakcie spotkania.

"Europa jest gotowa i chętna do działania. Do przewodzenia w zapewnieniu gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. Jesteśmy gotowi i chętni do inwestowania o wiele więcej w nasze bezpieczeństwo. Szczegóły będą musiały zostać ustalone, ale zaangażowanie jest czymś oczywistym" - napisał na platformie X.

Pilny szczyt w Paryżu. "Stany Zjednoczone nie opuszczą NATO"

O krótkie podsumowanie spotkania pokusił się także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W rozmowie z dziennikarzami brytyjski polityk podkreślił, że uczestnicy szczytu są przekonani co do potrzeby większego zaangażowania w budowanie systemu bezpieczeństwa na Starym Kontynencie.

- Europa musi odegrać swoją rolę i jestem gotowy rozważyć zaangażowanie brytyjskich sił na miejscu, jeśli zostanie zawarte trwałe porozumienie pokojowe. Musi jednak istnieć amerykańskie zabezpieczenie, ponieważ gwarancja bezpieczeństwa USA jest jedynym sposobem, aby skutecznie powstrzymać Rosję przed ponownym atakiem na Ukrainę - stwierdził, dodając, że jest pewien, że pomimo różnych wypowiedzi przedstawicieli Białego Domu, "Stany Zjednoczone nie opuszczą NATO".

O jedności krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

- Nie może być podziału bezpieczeństwa i odpowiedzialności (...) Innymi słowy, NATO opiera się na fakcie, że zawsze działamy razem i dzielimy ryzyko, zapewniając w ten sposób nasze bezpieczeństwo. Nie można tego kwestionować - tłumaczył.

Wspólny komunikat pojawił się także na kontach społecznościowych Ursuli Von der Leyen i Antonio Costy.

"Europa ponosi w pełni swoją część kosztów pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jednocześnie potrzebujemy wzmocnienia obronności w Europie" - zadeklarowali.

Spotkanie przywódców w Paryżu. "Wydatki na obronę nie będą traktowane jako nadmierne wydatki"

Z polskimi dziennikarzami, po zakończeniu spotkania europejskich przywódców, rozmawiał premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu przyznał, że duża część ustaleń jest "kwestią wrażliwą", w związku z czym nie będą one podane do wiadomości publicznej.

Jednocześnie lider Koalicji Obywatelskiej przyznał, że jedna z decyzji dotyczyła rozliczania pieniędzy wydawanych na obronność.

- Bardzo ważne, szczególnie dla nas, jest potwierdzenie, że wydatki na obronę nie będą traktowane jako nadmierne wydatki, a więc nie będą wliczane do procedury nadmiernego deficytu (...) To jest zmiana ważna, nie rewolucyjna, ale w historii Unii Europejskiej jest to ważne ustępstwo, o którym od wielu miesięcy Polska mówiła - stwierdził.

Premier został także zapytany o ewentualną "misję stabilizacyjną" w Ukrainie. Donald Tusk kolejny raz podkreślił, że obecnie nie ma planów wysłania polskich żołnierzy do Ukrainy.

- Spotkanie nie zmieniło nic w naszym stanowisku. Podkreśliłem i znalazło to zrozumienie u wszystkich partnerów, jak ważne jest zabezpieczenie, przed ewentualnym konfliktem czy agresją, państw Unii Europejskiej - wyjaśnił.

- Jeśli będzie możliwość gwarancji, także poprzez obecność, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, krajami NATO dla Ukrainy, to Polska na różne sposoby będzie aktywna w tym procesie, ale wysyłania polskich wojsk do Ukrainy nie przewiduję - dodał.