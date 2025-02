Nowotwór to diagnoza, która dla wielu pacjentów stanowi ogromne wyzwanie. Mimo to skuteczna walka z chorobą jest możliwa, a stwierdzenie "rak to nie wyrok" znajduje coraz większe potwierdzenie w badaniach naukowych. Kluczowe znaczenie ma wczesne rozpoznanie ryzyka. Jak się okazuje, podatność na nowotwory można ocenić już na bardzo wczesnym etapie życia - jeszcze przed narodzeniem.

Każdego roku na nowotwory umiera w Polsce około 100 tysięcy osób, a ponad milion zmaga się z tą chorobą. Istotnym czynnikiem wpływającym na przeżywalność jest moment postawienia diagnozy. Im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym większe szanse na skuteczne leczenie. Z tego powodu ważne jest identyfikowanie pierwszych sygnałów ostrzegawczych.

Podatność na nowotwory wykrywalna już w okresie płodowym

Naukowcy z amerykańskiego Instytutu Tjeerda H. van Andela wskazują, że ryzyko zachorowania na nowotwór można oszacować już przed narodzeniem dziecka. Wnioski z ich badań, opublikowane w czasopiśmie "Nature Cancer", koncentrują się na różnicach epigenetycznych - zmianach w ekspresji genów, które nie wynikają z mutacji.

Procesy te są o tyle znaczące dla organizmu, że mogą wpływać na sposób i czas wykonywania instrukcji zawartych w DNA. Nieprawidłowości w tym zakresie dają uszkodzonym komórkom szansę, aby przetrwać i się namnożyć. Dlatego mogą wiązać się z kłopotami zdrowotnymi.

ZOBACZ: Niepokojące doniesienia. Mieszkańcy tych miast narażeni na "mgłę umysłową"

Badaczom udało się zidentyfikować dwa różne stany epigenetyczne wykrywalne we wczesnej fazie rozwoju prenatalnego. Jeden z nich przekłada się na niższe ryzyko wystąpienia raka, kolejny na wyższe. Ponadto, w jednym przypadku, jeśli choroba wystąpi, to najczęściej w postaci guza płynnego (np. chłoniak), a w drugim - guza litego (np. atakującego prostatę).

Pixabay Medycyna umożliwi wykrycie raka przed narodzinami?

Do tych wniosków naukowców doprowadziły badania na myszach. Zauważono, że choć wszystkie kontrolowane ssaki miały identyczny kod genetyczny, to te z obniżonym poziomem genu TRIM28 wykazywały różne wzory epigenetyczne, które wpływały na ich podatność na nowotwory. Co istotne, zmiany te pojawiały się już na wczesnym etapie życia i mogły zarówno zwiększać, jak i zmniejszać ryzyko zachorowania w przyszłości.

Przełom w onkologii?

Dr Ilaria Panzeri, główna autorka badania, podkreśla, że zachorowanie na nowotwór często przypisuje się przypadkowi. Jednak badania epigenetyczne sugerują, że przyczyny mogą tkwić w procesach zachodzących już w okresie prenatalnym.

- Nasze odkrycia pokazują, że korzenie nowotworu mogą rozpoczynać się we wrażliwym okresie rozwoju, oferując nową perspektywę badania choroby oraz potencjalnie nowe opcje diagnozowania i leczenia - zaznacza badaczka.

ZOBACZ: Co się stanie, jeśli przestaniemy się myć? Eksperyment lekarza ujawnił zdumiewające skutki

Podobnego zdania jest współautor pracy, dr J. Andrew Pospisilik. Zwraca on uwagę, że wyniki badań "otwierają drzwi do zupełnie nowego świata" w onkologii. Dotychczas skupiano się na diagnostyce nowotworów na późniejszych etapach życia, nie analizując dokładnie ich potencjalnych przyczyn w okresie rozwoju prenatalnego.

Potencjał jest ogromny. Odkrycie naukowców może przyczynić się do przełomu w medycynie prewencyjnej. Możliwość identyfikacji ryzyka nowotworowego jeszcze w dzieciństwie otwiera drogę do wczesnej interwencji. Może to obejmować regularne badania profilaktyczne, dostosowaną dietę oraz indywidualnie dopasowane terapie epigenetyczne.

WIDEO: Łzy na zakończenie konferencji. Przewodniczący mówił o wartościach Europy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl