Twój e-PIT. Polacy masowo składają deklaracje podatkowe

Podatnicy złożyli już ponad milion deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT. Jak informuje resort finansów, pierwsze milion wniosków wpłynęły do sytemu szybciej niż w ubiegłym roku.

- Kolejny raz podatnicy postawili na Twój e-PIT. Usługa cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Mamy już ponad 1 mln złożonych zeznań w systemie - informuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Ministerstwo Finansów przypomina, że usługa Twój e-PIT działa całą dobę. Można z niej korzystać na każdym urządzeniu, które jest połączone z internetem. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

W komunikacie Ministerstwa Finansów wskazano, że na milion złożonych do tej pory formularzy składa się:

916 tys. deklaracji PIT-37

38 tys. deklaracji PIT-28

30 tys. deklaracji PIT-38

15,8 tys. deklaracji PIT-36

0,5 tys. deklaracji PIT 36L

1,2 tys. oświadczeń PIT-OP

1,3 tys. deklaracji PIT-DZ

Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

"Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się poprzez stronę login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel" - czytamy w komunikacie.

"Podatnicy, którzy zalogują się za pomocą jednej z tych metod mają dostęp do wszystkich e-usług w serwisie e-Urząd Skarbowy. Mogą wtedy korzystać np. z usługi Rozliczenia, która ułatwia przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie PIT-36, czy weryfikacji statusu zwrotu podatku" - wyjaśnił resort finansów.

ZOBACZ: Od kiedy rozliczenie PIT 2025 przez internet? Ważna data

W tym roku można również skorzystać z usługi Twój e-PIT za pomocą aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Jest to łatwiejszy dostęp do usługi, bez potrzeby każdorazowego logowania się przez platformę login.gov.pl. Wystarczy logowanie biometryczne lub przy pomocy PIN-u.

"Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi. Zachęcamy również do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku" - dodaje Ministerstwo.

WIDEO: "Polska ma dużo do zyskania". Magda Dziewguć o szczegółach inwestycji Google'a Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

lł/pbi / PAP