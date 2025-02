- Musimy mieć pewność, że Rosjanie nie zaatakują ponownie Ukrainy albo innego kraju - powiedziała szefowa dyplomacji Szwecji Maria Malmer Stenergard. Polityk nie wykluczyła wysłania szwedzkich wojsk do Ukrainy po wynegocjowaniu pokoju z Rosją. Wcześniej o takiej operacji mówił premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W poniedziałek w Paryżu odbędzie się szczyt ws. pokoju w Ukrainie.

- Najpierw musimy wynegocjować sprawiedliwy i trwały pokój, który będzie respektował prawo międzynarodowe i Ukrainę - powiedziała szefowa dyplomacji Szwecji Maria Malmer Stenergard w wywiadzie dla Szwedzkiego Radia.

Według polityk "kiedy taki pokój zapanuje, trzeba będzie zadbać o jego utrzymanie. - Musimy mieć pewność, że Rosjanie nie zaatakują ponownie Ukrainy albo innego kraju w ciągu kilku lat - zaznaczyła.

Stenergard nie wykluczyła w poniedziałek wysłania szwedzkich wojsk do Ukrainy po osiągnięciu porozumienia.

Negocjacje pokojowe. Wielka Brytania nie wyklucza wysłania wojsk do Ukrainy

To kolejny kraj, który nie zamknął możliwości wysłania oddziałów. Wcześniej Keir Starmer oświadczył, że jest "gotowy i chętny" do wysłania brytyjskich wojsk do Ukrainy, aby pomóc zagwarantować jej bezpieczeństwo w ramach porozumienia pokojowego.

Jak dodał premier Wielkiej Brytanii, zapewnienie trwałego pokoju na Ukrainie jest "niezbędne, jeśli chcemy powstrzymać Putina przed dalszą agresją w przyszłości". Zaznaczył, że kraj jest gotowy przyczynić się do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, "wysyłając własne wojska na miejsce, jeśli będzie to konieczne".

- Nie mówię tego lekko - stwierdził polityk. - Bardzo głęboko odczuwam odpowiedzialność, która wiąże się z potencjalnym narażeniem brytyjskich żołnierzy i żołnierek na niebezpieczeństwo - dodał.