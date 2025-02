Ponad 300 tysięcy leków na grypę ma w tym tygodniu trafić do Polski - zapowiada w rozmowie z Polsat News minister zdrowia Izabela Leszczyna. To reakcja na braki, które w szczycie zachorowań zaczęły odnotowywać apteki. - Dostępność zaczyna się poprawiać, ale to jeszcze nie ten poziom, którego byśmy oczekiwali - informuje szef NRA Marek Tomków.