A4 sparaliżowana. Ciężarówki stanęły w płomieniach

Na autostradzie A4 w rejonie węzła Kostomłoty zderzyły się ze sobą dwie ciężarówki. Samochody stanęły w płomieniach. Jak informuje GDDKiA we Wrocławiu, ranne zostały dwie osoby. Na miejscu zdarzenia utworzył się kilkunastokilometrowy korek.

Do wypadku doszło w poniedziałek przed godz. 11 na 129 kilometrze A4. Doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek, w wyniku czego samochody spłonęły. Jak podaje GDDKiA we Wrocławiu, ranne zostały dwie osoby.

Zderzenie ciężarówek na A4. Dwie osoby ranne

"Mimo natychmiastowej akcji gaśniczej ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na naczepy obu pojazdów" - informuje 24wroclaw.pl, który udostępnił zdjęcia ze zdarzenia.

Świadkowie relacjonują, że doszło do kilku niewielkich eksplozji palącego się ładunku.

Jak opisuje portal, strażakom udało się wydobyć z płonącej kabiny kierowcę, który z poparzeniami i złamaniami kończyn został zabrany do szpitala.

W wypadku ucierpiał również kierowca drugiej ciężarówki. Obecnie jest opatrywany przez zespół ratowników medycznych.

Wypadek na A4. Poważne utrudnienia dla kierowców

Jak informuje dolnośląska GDDKiA, jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. Na miejscu zdarzenia utworzył się również potężny korek - ma już około 17 kilometrów i sięga węzła Kąty Wrocławskie.

Służby zalecają wybranie alternatywnej trasy - przez Kąty Wrocławskie, zalecany jest zjazd z autostrady na węźle Wrocław. Drogowcy apelują o ostrożność i ostrzegają, że utrudnienia mogą jeszcze potrwać wiele godzin.