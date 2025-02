Na poniedziałek prezydent Francji Emmannuel Macron zwołał nadzwyczajne spotkanie przywódców państw europejskich. Będą tam omawiane działania Donalda Trumpa dotyczące negocjacji pokojowych w Ukrainie. W wydarzeniu udział weźmie Polska, co potwierdził Radosław Sikorski. "Musimy zareagować" - przekazał szef polskiej dyplomacji.

Francja rozmawia ze swoimi sojusznikami o zorganizowaniu nieformalnego szczytu europejskich przywódców w celu omówienia kwestii Ukrainy - poinformował Reuters. Jak dodano, czterej europejscy dyplomaci potwierdzili, że do spotkania ma dojść w poniedziałek w Paryżu.

Jako pierwszy o planowanym szczycie poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas panelu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. - Prezydent Trump ma metodę działania, którą Rosjanie nazywają "razwiedka bojem" - rozpoznanie walką. Naciskasz i patrzysz, co się dzieje, a następnie zmieniasz swoją pozycję. (...) Musimy zareagować - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Następnie Sikorski podał na platformie X, że premier Donald Tusk pojedzie w poniedziałek do Paryża na zaproszenie Macrona. "Musimy pokazać naszą siłę i jedność" - dodał. Wpis wkrótce zniknął z oficjalnego konta ministra.

Wojna w Ukrainie. Nadzwyczajny szczyt we Francji. Odpowiedź na działania Trumpa

Informacje o organizacji szczytu potwierdzili u dwóch anonimowych urzędników Unii Europejskiej dziennikarze Politico. Nie ma pewności, jak wielu przedstawicieli państw obecnych będzie w Paryżu.

Czterej dyplomaci, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedzieli, że obecnie trwają dyskusje na temat tego, kto powinien zostać zaproszony na szczyt. Dwóch z nich przekazało, że zaproszono Wielką Brytanię, która nie jest członkiem UE.

Holenderskie media poinformowały, że premier Holandii Dick Schoof uda się w poniedziałek do stolicy Francji na szczyt. Do tej pory nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzyma zaproszenie do udziału w rozmowach.

Reuters przekazał, że dodatkowo na marginesie trzeciego dnia Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa odbyć ma się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Wydarzenie zwołane zostało przez szefową europejskiej dyplomacji Kaję Kallas.



Z doniesień wynika, że celem spotkania jest omówienie ostatnich rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

Z kolei prezydent Finlandii Alexander Stubb potwierdził dotychczasowe, nieoficjalne informacje dotyczące wysłania do europejskich krajów przedstawicieli USA, których zadaniem jest sprawdzenie gotowości poszczególnych państw do zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Zdaniem Stubba celem administracji Donalda Trumpa jest zbadanie, czy kraje Europy mają wspólny scenariusz zapewnienia bezpieczeństwa na kontynencie.