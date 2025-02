- Prace trwają obecnie na obszarze 475 tys. ha, koncentrujemy się też na naturalnej regeneracji. (...) Łącznie zalesianie objęło już 612 tys. ha. Plany na 2025 r. obejmują dodatkowe 428 tys. ha, co daje łączną powierzchnię 1,1 mln ha do końca roku, co stanowi około 40 proc. wyschniętego obszaru (Morza Aralskiego na terenie Kazachstanu - red.) - powiedział Azamat Abuow, dyrektor Departamentu Reprodukcji i Wykorzystania Lasów i Roślinności Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Republiki Kazachstanu (MEiZN RK) na konferencji prasowej w Astanie.

ZOBACZ: Naukowcy wskrzesili biblijną roślinę. Może mieć wyjątkowe właściwości

Rusłan Achmetow, dyrektor ałmatyńskiego oddziału Kazachskiego Instytutu Badawczego Gospodarki Leśnej i Agroleśnictwa poinformował natomiast, że do zalesiania wyschniętego basenu Morza Aralskiego wybrano drzewa saksaułu ze względu na wysokie zasolenie gleby, a ta roślina adaptuje się w tych warunkach najlepiej. Założono też szkółkę, w której uprawiane są sadzonki dostosowane do miejscowych warunków glebowych.

Ambitny pomysł władz. Chcą posadzić dwa miliardy drzew

Saksauł to niewielkie drzewo osiągające maksymalnie 12 m wysokości z rodziny szarłatowatych (rząd goździkowców), które jako jedno z niewielu dobrze adaptuje się na terenach pustynnych i półpustynnych i wykorzystywane jest przez ludzi jako opał, a przez zwierzęta jako pożywienie.

Przedstawiciele MEiZN RK zapewnili też, że do końca 2027 roku zrealizowane zostanie zadanie postawione przez prezydenta kraju Kasyma-Żomarta Tokajewa, dotyczące posadzenia dwóch miliardów drzew, dzięki czemu zalesienie kraju ma wzrosnąć z 4,9 do 5,1 proc. Kazachstan ma 2,725 mln km kw. (dziewięć razy więcej od Polski), co czyni go dziewiątym krajem na świecie pod względem powierzchni.

ZOBACZ: W jakiej odległości od płotu mogą rosnąć tuje? Są wytyczne

Portal The Times of Central Asia poinformował natomiast, że również sąsiedni Uzbekistan zalesia wyschnięte dno Morza Aralskiego. Zbiornik ten, niegdyś czwarte co do wielkości słone jezioro świata, wysycha od lat 60. XX w. Straciło 90 proc. objętości na skutek nieudanych eksperymentów sowieckich naukowców związanych z zawracaniem biegu rzek.

WIDEO: Ambasador Palestyny reaguje na plan Trumpa. "W żadnym wypadku" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk / PAP/Polsatnews.pl