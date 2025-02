Amerykański dziennik "The Wall Street Journal" opublikował felieton na temat możliwej przyczyny katastrofy ukraińskiego myśliwca F-16, do której doszło 26 sierpnia 2024 roku. W wypadku zginął pilot Ołeksij Mes. Według autorki tekstu ukraińskie wojsko mogło zestrzelić własny samolot ponieważ nie był on podłączony do systemu łączności taktycznej Link 16 używanego przez państwa NATO.