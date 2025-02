- Jeśli będą potrzebowali jakiejś platformy do besztania Rosji, niech postawią mikrofon, podejdą tam wszyscy i spluną - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa, nawiązując do Konferencji Monachijskiej ds. Bezpieczeństwa. Stwierdziła, że wydarzenie to jest jak "wąż, który zjada własny ogon".