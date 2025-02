- Wiem, co ludzie mówili o inflacji i co czuli w portfelach, kiedy inflacja za rządów PiS była kosmiczna i pożerała wynagrodzenia - stwierdził w "Graffiti" Krzysztof Brejza. Europoseł KO komentował wyniki sondażu, z którego wynika, że jedynie 18 proc. Polaków żyje się teraz lepiej, niż w czasach PiS.

Jak wynika z najnowszego sondażu Pollster dla "Super Expressu", ankietowani wskazali, że lepiej żyło im się w czasach PiS, niż obecnie. 38 proc. badanych twierdzi, że lepiej żyło im się za rządów Mateusza Morawieckiego, 33 proc. uważa, że było porównywalnie z rządami Donalda Tuska. 18 proc. ankietowanych uważa, że lepiej żyje się teraz.

Kiedy Polakom żyło się lepiej? Krzysztof Brejza komentuje wyniki sondażu

- Nie znam tego sondażu. Natomiast wiem, co ludzie mówili o inflacji i co czuli w portfelach, kiedy inflacja za rządów PiS była kosmiczna i pożerała wynagrodzenia - komentował w "Graffiti" Krzysztof Brejza.

- Żyjemy w czasie, kiedy bezrobocie jest jednym z najniższych w historii - argumentował dalej europoseł KO. - Żyjemy w czasach, kiedy pieniądze z Unii zostały odblokowane i płyną - dodał.

WIEDO: Krzysztof Brejza w "Graffiti"

Brejza powiedział również, że Polska ma dobre prognozy gospodarcze na tle innych krajów. - Jestem pewien, że Polacy to odczują - stwierdził. W jego ocenie "musi minąć kilka miesięcy", żeby tak się stało.

Marcin Fijołek dopytywał czy niskie oceny rządu będą problemem dla kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Według europosła spotkania kandydata KO cieszą się dużym zainteresowaniem i energią. - Ludzie widzą w Rafale Trzaskowskim, w czasie geopolitycznego niepokoju (...), człowieka godnego, któremu można zaufać, który nie kłamie ws. apartamentów, ma kompetencje, doświadczenie i nie jest królikiem z kapelusza wyciągniętym na Nowogrodzkiej - ocenił Brejza.

Polityk był również pytany o plan inwestycyjny Google'a. Szef giganta technologicznego, podczas wspólnej konferencji prasowej z Donaldem Tuskiem powiedział o pięciu milionach dolarów na szkolenia w Polsce z zakresu narzędzi firmy.

- To jest drobny element całego projektu. Poczekajmy. Minister Domański też bardzo wyraźnie wskazał, że jeżeli ktoś myśli, że chodzi o szkolenie za pięć milionów dolarów, to jest w głębokim błędzie. Mówimy o znacznie większym projekcie, który ma pozwolić na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki, zwiększenie PKB docelowo o nawet osiem proc. To będzie projekt miliardowy, nie milionowy -

jk / Polsatnews.pl